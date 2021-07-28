«Росводоканал Омск» предупреждает: канализация не помойное ведро

За шесть месяцев 2021 года бригады предприятия выезжали на устранение засоров 1920 раз, что почти на 200 выездов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Омский водоканал регулярно призывает потребителей не использовать систему водоотведения в качестве мусорного ведра и не сбрасывать в унитаз влажные салфетки, втулки от рулонов туалетной бумаги, предметы женской гигиены, лекарственные препараты, элементы одежды и ветошь. Недопустимо попадание в канализацию муки, яичной скорлупы, кофейной гущи и остатков чайной заварки, очистков от овощей и фруктов, жира и масел, краски и химических растворителей.

Неоднородная масса канализационных стоков, «преодолевая» повороты и падения, проходит по коллекторам тысячи метров. Чем больше в сточные воды попадает мусора, тем выше риск образования засора.

- Нарушение элементарных правил пользования канализацией, в первую очередь, чревато засорением стояков в доме. В таком случае сточные воды «найдут себе путь» через унитазы и ванны в квартиры, расположенные на нижних этажах или подтопят придомовую территорию. Если же засор произойдет в коллекторе, есть риск выхода сточных вод на поверхность через канализационный колодец. Яркая иллюстрация неправильного использования канализации – дом 3б по улице Лисицкого. За последние полтора года сотрудники омского водоканала девять раз прочищали засоры на выпуске канализации этого дома, жильцы которого с завидной регулярностью сбрасывают овощные очистки и средства гигиены в канализацию. В результате - сточные воды заливают спортивную площадку. Но наиболее сильный вред мусор в стоках причиняет насосным станциям. Скрутки из нерастворимых влажных салфеток наматываются на рабочие поверхности насосов, блокируя их, и движение сточных вод останавливается. Только благодаря резервным агрегатам и круглосуточному контролю со стороны персонала очистных сооружений мы не допустили остановки ключевого объекта водоотведения областного центра, - рассказывает и.о. генерального директора «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

Напомним, система водоотведения в Омске предназначена для приема и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения канализации, где они проходят несколько этапов очистки, прежде чем вернуться в Иртыш. Соблюдение правил пользования канализацией позволит обеспечить сохранность и работоспособность системы водоотведения, защитить от засоров, которые могут спровоцировать излив стоков на поверхность.

Чтобы предотвратить засоры на сетях водоотведения нужно немного - не сбрасывать в унитаз бытовой мусор. Помните, канализация - не помойное ведро!