В первом полугодии АО «Транснефть – Западная Сибирь» провело диагностику 14 участков магистральных нефтепроводов

Цель диагностики - своевременный мониторинг технического состояния производственной инфраструктуры для поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности транспортировки углеводородов.

Общая длина обследованных участков составила 608 км. Наиболее протяженный из них - участок магистрального нефтепровода Омск – Иркутск - 165 км. Также была проведена внутритрубная диагностика основных и резервных ниток четырёх подводных переходов через малые и большие реки Западной Сибири - Енисей, Кан и Кия.

Мониторинг состояния трубопроводов выполнялся с использованием инновационных внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) собственной разработки ПАО «Транснефть». Были применены два типа ВИП - магнитный комбинированный дефектоскоп (ДМК) и дефектоскоп ультразвуковой (ДКП). ДМК позволяет обнаруживать дефекты любой ориентации - как продольные, так и поперечные. Кроме того, данный прибор выявляет точечную коррозию, трещины в сварных швах, в теле трубы и риски металла. Конструкция ДКП обеспечивает многоракурсное исследование произвольно ориентированных дефектов.

Всего в 2021 году в зоне ответственности АО «Транснефть - Западная Сибирь», согласно графику внутритрубной диагностики, запланировано обследовать 1650 км линейной части магистральных нефтепроводов.