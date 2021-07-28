В Омске бетономешалка протаранила трамвай

Грузовик перекрыл проезд для других водителей. Фото: скриншот с видео

Свидетелями впечатляющего ДТП стали омские водители, направлявшиеся по своим делам накануне. Прямо перед Октябрьским мостом рядом с трамвайными путями решил выполнить разворот водитель бетономешалки. Он начал разворачиваться, но не вписался. Еще немного и он врезался бы в столб. Чтобы закончить маневр, водитель тяжелой техники решил немного сдать назад, но не учел, что в этот момент рядом проходил трамвай.

Несмотря на маленькую скорость, удар двух многотонных машин получился сильным. Трамвай даже покачнулся, но устоял на рельсах. Удар пришелся прямо в кабину водителя.

В пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла 27 июля в 12:53. К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал, повредилась только техника. Новый трамвай теперь отправится на капитальный ремонт.