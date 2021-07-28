Омский подросток чуть не зарезал прохожего из-за внезапной ссоры

16-летний омич несколькими ударами ножа отправил мужчину в больницу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне поздней ночью произошёл конфликт с серьёзными последствиями. Роковая встреча 16-летнего подростка и 50-летнего омича произошла на улице 5-я Чередовая почти в 2:30 ночи. Подросток вывел на прогулку собаку, а омич припозднился, возвращаясь с бурной вечеринки на весёлые. Они не смогли мирной пройди мимо, завязался спор, а потом подросток достал нож и нанёс несколько ран мужчина.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, мужчина получил серьёзные травмы, сейчас он находится в больнице. На подростка завели уголовное дело по статье за умышленно причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь темпераментному омичу может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.