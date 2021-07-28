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Происшествия28 июля 2021 4:55

Омский 60-летний педофил забросал в соцсетях 11-летнюю девочку своими интим-фото

Ребенок обо всем рассказал бабушке
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На извращенца уже завели уголовное дело.

На извращенца уже завели уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области поймали очередного педофила. 60-летний извращенец познакомился с жившей по соседству 11-летней девочкой. Позже он нашел ее страничку в соцсетях и начал присылать ребенку свои грязные фото. Он также писал девочке мерзкие сообщения. По версии следствия, этими действиями педофил принес ребенку душевные и нравственные страдания.

О случившемся ребенок сразу же сообщил бабушке. Родные девочки заявили в полицию. 60-летнего омича уже задержали. На него, как рассказали в пресс-службе регионального следкома, завели уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Силовики собрали все доказательства вины извращенца. Материалы уголовного дела направлены в суд.