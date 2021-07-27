«Один уехал на рыбалку, второй не спит с 5 утра»: Дедушки омички Бацарашкиной по-разному нервничали перед новым выступлением внучки

У Виталины уже две медали на Играх в Токио - "золото" и "серебро". ФОТО: Матч-ТВ

Утро вторника для Омска началось с радостной новости из олимпийского Токио. Представительница нашего региона Виталина Бацарашкина на пару со стрелком из Иркутска Артемом Черноусовым завоевала серебро в миксте.

«КП-Омск» дозвонилась до мамы спортсменки, чтобы поздравить со второй на Играх в Токио и третьей по счету олимпийской медалью.

– Смотрели все вместе?

– Почти все, – говорит Ирина Бацарашкина. – Один дедушка у нас снова на рыбалку уехал. Он во время соревнований был в дороге. Он, наверное, еще даже не знает, потому что связи нет. Второй дедушка смотрел у себя дома, в деревне. Звонил, сказал, что с пяти часов не спит.

Также мама Виталины рассказала, что немного огорчилась из-за того, что дочери не хватило совсем немного для второго золота.

– Было вверх-вниз, вверх-вниз, немного потрепали нервы. Но разочарования точно нет.

– Конечно, не должно быть! Для многих спортсменов серебряная медаль – это достижение всей жизни.

– Да. Может быть, и Артем как-то немного в себя придет после этого успеха. Он обычно так феерично выступает. Может быть, это выступление его снова воодушевит на победы.

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Виталина Бацарашкина продолжает штамповать медали Игр в Токио. Вслед за золотой наградой в личных соревнованиях она завоевала серебро в миксте. Ее напарником был иркутянин Артем Черноусов. В финале россиянам противостояла китайская пара. Бацарашкина и Черноусов здорово начали и вели 4-0, однако потом стали нервничать и растеряли все свое преимущество. Россияне стреляли неровно и упустили «золото». Таким образом, для омички Бацарашкиной это стала уже второй наградой на Олимпиаде в Токио.

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