Управление Россельхознадзора по Омской области в системе «Меркурий» выявило фантомные площадки по незаконному обороту молочной продукции

Так, уполномоченным лицом ООО «Комодо» (город Омск) незаконно введено в оборот 12 тонн сливочного масла и 1,5 тонны сыра «Российский» в сопровождении поддельного ВСД на бумажном носителе. Таким же образом уполномоченным лицом ООО «Северный берег» (город Омск) была введена в оборот 1 тонна сливочного масла.

Также, согласно данным ФГИС «Меркурий», на площадку ООО «Авита» (город Омск) поступило 100 килограммов сыра, поcле чего уполномоченным лицом данного предприятия указанная продукция была направлена в адрес ООО «Феникс» (Тюменская область). Далее уполномоченным лицом ООО «Феникс» в журнал входной продукции было добавлено 23 тонны сыра без сопроводительных документов. Затем две эти партии были объединены в одну и реализованы.

Анализ ФГИС «Меркурий» показал, что с данных площадок продукция была отправлена в Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую, Воронежскую области и Алтайский край. В адрес территориальных управлений Россельхознадзора направлены информационные письма для принятия мер.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора в ходе выездных мероприятий установлено, что по адресам регистрации ООО «Комодо», ООО «Авита» и ООО «Северный берег» расположены складские и производственные помещения, используемые для производства, хранения и реализации продукции животного происхождения. Ведомством был направлен запрос владельцам помещений. Согласно полученным ответам, договоры аренды с вышеуказанными предприятиями не заключались В связи с отсутствием хозяйственной деятельности по заявленным адресам, данные площадки признаны фантомными.

Установлено, что в ФГИС «Меркурий» были внесены заведомо ложные сведения о поступлении и отправке молочной продукции. Площадки ООО «Комодо», ООО «Авита» и ООО «Северный берег» исключены из системы «Цербер», регистрация пользователей, закрепленных за предприятиями, аннулирована в системе «ВетИС. Паспорт».

О зафиксированных Управлением Россельхознадзора нарушениях ветеринарного законодательства проинформированы компании-получатели продукции неизвестного происхождения.

Всего с начала 2021 года мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Омской области выявлено 92 фантомные площадки, из них 11 - производственные площадки, а также 81 площадка по хранению и реализации подконтрольной продукции. Деятельность всех фантомных предприятий прекращена.