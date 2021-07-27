Омичи могут узнать стоимость своей квартиры, дома или гаража до утверждения результатов государственной кадастровой оценки

Оценке подлежали объекты недвижимости на территории региона, включая квартиры, индивидуальные жилые дома, гаражи, коммерческие и производственные объекты, машино-места. Учреждением выполнен большой объем работы по сбору информации, оказывающей влияние на определение кадастровой стоимости. Проанализирована информация из Интернет-источников о совершенных сделках на рынке недвижимости. Проведено ценовое зонирование, функциональная группировка объектов, отобраны объекты-аналоги.

Минимуществом, Омским центром кадастровой оценки и технической документации и ЦУР Омской области совместно разработан алгоритм в форме инфографики, который поможет омичам подать декларации с уточняющими сведениями и замечания к предварительной кадастровой стоимости своих квартир, домов, гаражей, дач, объектов коммерческого и производственного назначения.

Промежуточные отчетные документы, содержащие предварительную кадастровую стоимость объектов недвижимости, размещены в открытом доступе.

Полную информацию о проведении государственной кадастровой оценки в 2021 году в регионе можно посмотреть на сайте Омского центра кадастровой оценки и технической документации www.bti55.ru в разделе «Кадастровая оценка», пройдя по ссылке «промежуточные отчетные документы».

Актуализированную кадастровую стоимость можно узнать по кадастровому номеру своего объекта недвижимости во вкладке «приложение № 3». Ознакомиться со сведениями о ценообразующих факторах (площадь, назначение, год постройки и др.), которые использовались для определения кадастровой стоимости, можно во вкладке «приложение № 2».