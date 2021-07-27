Александр Бурков поставил вторую прививку от ковида

Губернатор Омской области завершил вакцинацию. Фото: instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich

В Омске активно продолжается вакцинация от коронавируса. В ней уже приняли участие 422 660 человек, из них полностью привиты уже 293 483 человека. Теперь в их число входит и губернатор Омской области Александр Бурков. Некоторое время назад он сообщил, что решил сделать прививку. В прошлом году Бурков уже переболел ковидом, поэтому прививаться в начале года еще не было необходимости. Теперь, когда количество антител снизилось, губернатор прошел вакцинацию.

Пока в регионе привиты чуть больше половины от необходимой нормы.

- Сегодня и я завершил процесс вакцинации - получил второй компонент «Спутника V». Самочувствие отличное. Для формирования коллективного иммунитета нам нужно, чтобы не менее 800 тысяч жителей региона получили вакцину. Это поможет нам преодолеть пандемию и снять ограничения! – написал в своем Instagram глава региона.