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Общество27 июля 2021 9:26

Александр Бурков поставил вторую прививку от ковида

Теперь губернатор Омской области полностью привит
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Губернатор Омской области завершил вакцинацию. Фото: instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich

Губернатор Омской области завершил вакцинацию. Фото: instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich

В Омске активно продолжается вакцинация от коронавируса. В ней уже приняли участие 422 660 человек, из них полностью привиты уже 293 483 человека. Теперь в их число входит и губернатор Омской области Александр Бурков. Некоторое время назад он сообщил, что решил сделать прививку. В прошлом году Бурков уже переболел ковидом, поэтому прививаться в начале года еще не было необходимости. Теперь, когда количество антител снизилось, губернатор прошел вакцинацию.

Пока в регионе привиты чуть больше половины от необходимой нормы.

Пока в регионе привиты чуть больше половины от необходимой нормы.

- Сегодня и я завершил процесс вакцинации - получил второй компонент «Спутника V». Самочувствие отличное. Для формирования коллективного иммунитета нам нужно, чтобы не менее 800 тысяч жителей региона получили вакцину. Это поможет нам преодолеть пандемию и снять ограничения! – написал в своем Instagram глава региона.