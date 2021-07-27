Компания «ТГК-11» подвела итоги производственной деятельности за I полугодие 2021 года

АО «ТГК-11» подвело итоги производственной деятельности за I полугодие 2021 года.

Объём производства электрической энергии АО «ТГК-11» за I полугодие 2021 года составил 3,119 млрд кВт*ч, что выше уровня прошлого года на 0,160 млрд кВт*ч или на 5,4 %. Это обусловлено увеличением теплофикационной выработки электроэнергии на 9,2% за счёт увеличения отпуска тепла на 24,3 % от уровня прошлого года. Причиной послужило снижение температуры наружного воздуха на 8,8 С в первом квартале 2021 года относительно первого квартала 2020 года.

Сразу после завершения отопительного сезона компания приступила к ремонту основного генерирующего оборудования – котлоагрегатов и турбоагрегатов ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются строго в соответствии с графиком. На ремонтную программу компанией уже направлено более 343 млн рублей.

Кроме того, продолжается модернизация и техническое перевооружение оборудования в рамках инвестиционной программы. Так, в июне АО «ТГК-11» завершило монтаж новой деаэрационно-подпиточной установки на ТЭЦ-3. Это напрямую повлияет на повышение качества теплоснабжения Кировского и Советского округов.

Также в настоящее время реализуется ряд значимых инвестпроектов ТЭЦ-5. Проводятся работы по техническому перевооружению трубопроводов пара высокого давления секций № 2, 3 главного паропровода станции в целях обеспечения промышленной безопасности, надёжной и безаварийной работы энергетического оборудования. Общая протяжённость трубопроводов высокого давления - 324 м.

На золоотвале ТЭЦ-5 проводятся работы по строительству секции 4А. Генеральным подрядчиком ООО «Угольная компания Бурятии» выполняется выемка грунта, возведение первичной дамбы, монтаж распеределительных золопроводов, монтаж шахтных колодцев и трубопроводов осветлённой воды. Новая секция 4А проектируется для обеспечения дальнейшей бесперебойной и безопасной эксплуатации золоотвала.

В рамках программы «Конкурентный отбор модернизируемой мощности тепловых электростанций» (КОММод 2022-2024) в 2021 году АО «ТГК-11» приступило к модернизации турбоагрегата ст.№7 (Т-100/120-130-2) на Омской ТЭЦ-4. После проведения подготовительных работ, демонтажа оборудования, отработавшего парковый ресурс, и подготовки нового, в июне компания начала монтаж турбины. Модернизация позволит повысить эффективность, надёжность, манёвренность турбоагрегата.

АО «ТГК-11» регулярно проводит плановые капитальные ремонты и техническое перевооружение оборудования станций. Это позволяет поддерживать оборудование в актуальном техническом состоянии, соответствующем всем современным стандартам.