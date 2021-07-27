Компания «Омск РТС» подвела итоги производственной деятельности за I полугодие 2021 года

Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» подвело итоги производственной деятельности за I полугодие 2021 года.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов АО «Омск РТС» за I полугодие 2021 года составил 1182,798 тыс. Гкал. Повышение отпуска тепла на 218,233 тыс. Гкал относительно факта прошлого года связано с понижением температуры наружного воздуха на 6,5°С (в I полугодии 2020 г. средняя температура составляла -3,8°С, в I полугодии 2021 г. -10,3°С).

Удельный расход топлива за I полугодие 2021 года относительно факта аналогичного периода 2020 года повысился на 2,1 кг/Гкал в связи с изменением состава и нагрузки на основном оборудовании.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям за I полугодие 2021 года составил 4556 тыс. Гкал, факт I полугодия 2020 года – 3920 тыс. Гкал.

АО «Омск РТС» активно ведёт подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему сезону. В ремонт выведено 100 % запланированных участков трубопроводов. Бригады работают и в будние, и в выходные дни. Главная цель - обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение города. Так, капитальный ремонт проводится на улицах: Полковая (территория ОмГУПС), Комиссаровская, Нефтезаводская, 11-я Линия, ул. 20 лет РККА, Звездова, Марата, Лукашевича.

Проводятся гидравлические испытания тепловых сетей для выявления слабых участков и подтверждения планов капитального ремонта. По результатам проведённых испытаний выявленные дефекты устраняются с проведением повторных испытаний.

- Все силы компании «Омск РТС» и подрядных организаций направлены на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг. Наша задача - максимально подготовить сети к предстоящему осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить надёжное и бесперебойное теплоснабжение омичей. Сейчас все работы идут по утверждённому графику. Ремонт трубопроводов планируется полностью завершить к 15 сентября, - говорит генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.