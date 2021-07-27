Платить за воду надо вовремя!

В последние полтора года люди, которые имеют долги по коммунальным ресурсам, расслабились – с апреля прошлого года из-за пандемии рейды судебных приставов по должникам были прекращены. Однако с 1 июля нынешнего года федеральный закон №215-ФЗ перестал действовать, рейды возобновились и теперь будут проходить в допандемийном режиме, то есть ежемесячно. В одном из таких мероприятий побывала журналист «Комсомольской правды» в Омске.

В рейд по должникам, которые живут в Советском районе на улице Малиновского, мы отправились вечером - в это время люди возвращаются с работы и их проще застать дома. Однако в работе судебных приставов нередки случаи, когда они могут прийти к должнику и с раннего утра. Мы стучим сначала в квартиру в доме на Малиновского 12, хозяйка которой накопила более 6800 рублей долга за холодную воду, но за дверью тихо. Зато открывает соседка и рассказывает, что должница живет в другом регионе. В доме на Малиновского 10/1 и по другим адресам повторяется та же история – дверь нам никто не открывает. Судебный пристав на каждом адресе оставляет повестку.

- Если мы вышли на адрес и нам не открыли, мы оставляем повестку и это работает, - говорит судебный пристав-исполнитель Советского отдела судебных приставов Управления федеральной службы, лейтенант внутренней службы Лариса Малая. – Примерно 50% должников после этого связываются с нами и оплачивают свой долг. Если этого не происходит, мы выходим на адрес снова. Кроме того, возможен и привод должника по постановлению пристава-исполнителя. Наша цель - произвести опись и арест имущества с целью последующей его реализации и покрытия долга.

Многие должники объясняют просрочку платежей тем, что они и не подозревали о существовании долга. Но в это верится с трудом, ведь визит судебного пристава происходит не вдруг и не сразу, а только после того, как человек несколько месяцев, а то и лет не платил за потребленный коммунальный ресурс. Тянут с оплатой они совершенно напрасно, потому что принудительное взыскание в конечном итоге обходится дороже.

- Мы просим потребителей не доводить дело до судебного решения, так как исковая работа и последующее взыскание задолженности через службу судебных приставов увеличивает бремя материальной ответственности должника на сумму госпошлины и исполнительский сбор, который составляет 7 % от суммы долга, но не менее 1 000 рублей, - поясняет начальник отдела по сопровождению исполнительного производства «Росводоканал Омск» Надежда Рябикова. - Также судебные приставы имеют право наложить арест на имущество должника, в том числе денежные средства, находящиеся на расчетном счете в банке или ином кредитном учреждении, обратить взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина, а также временно ограничить выезд должника из страны.

Важно!

Узнать о своих долгах в рамках исполнительного производства можно на сайте судебных приставов и оплатить задолженность приставам, либо напрямую в омский водоканал.

Цифры

Свыше 500 млн рублей задолжали омичи к 1 июля 2021 года за услуги «Росводоканал Омск».

12 000 исполнительных документов на общую сумму 183 млн рублей поступило в службу судебных приставов только за первые 6 месяцев этого года. А всего в работе находится более 36 тысяч таких документов.

357 омичей в этом году получили постановления об ограничении выезда за пределы России из-за долгов по холодной воде и водоотведению.

По 2 215 исполнительным производствам вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих должникам.