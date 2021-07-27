В Омске уже второй год ищут пропавшего мужчину с усами

О месте нахождения мужчины ничего не известно с лета 2019 года. Фото: ПСО "Доброспас"

Уже больше двух лет родные не теряют надежды найти пропавшего в Омске 56-летнего Дмитрия Мавлютова. Он уехал из дома 15 июня 2019 года в Омск на заработки и исчез. Жил Дмитрий в райцентре Полтавскойго района Омской области, оттуда он и уехал летом два года назад. С тех пор родные разыскивают его. Даже обратились за помощью в поисковые отряды.

Приметы Дмитрия: рост 175 – 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В момент исчезновения был чуть лысоват и носил густые усы.

В момент исчезновения был одет в синие джинсовую рубашку, синие джинсы, серые кроссовки и черную кепку.

Если вы видели Дмитрия Мавлютова или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или в поисковые отряды.