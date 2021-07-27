В помидорах нашли вирус мозаики пепино

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили в партии 20 тонн томатов, поступивших в регион из Кыргызстана опасное карантинное заболевание - вирус мозаики пепино, которое включено в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза». При этом на всю партию имелся фитосанитарный сертификат.

Этот вирус считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Плоды зараженных растений растрескиваются и вздуваются, а листья приобретают желто-коричневый оттенок и пузырятся. Проведенные учеными исследования доказывают, что в среднем зараженные вирусом всходы могут терять от 4 до 30 процентов урожая.

Поэтому в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и России для предотвращения распространения вируса собственнику продукции вынесено предписание о возврате продукции стране-экспортеру, которое было исполнено под контролем государственного инспектора в сфере карантина растений Управления Россельхознадзора по Омской области.