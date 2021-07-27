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Общество27 июля 2021 7:57

Омич за ночь украл ограждение у мемориала воинам Великой Отечественной войны

Он украл 55 секций чугунного ограждения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омича выдали несколько обломков чугуна, оставшихся во дворе.

Омича выдали несколько обломков чугуна, оставшихся во дворе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исилькульском районе Омской области в полицию обратились представители местной администрации. Кто-то за одну ночь разобрал и увез чугунное ограждение у мемориала воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Неизвестные разобрали чугунный забор из 55 ограждений и столбиков между ними. Примерный ущерб оценили более чем в 137 тысяч рублей.

Полицейские поговорили с местными жителями и во дворе одного из них рядом с горой старых деревяшек заметили осколки чугуна. Оказалось, что они раньше были элементами ограды. Как выяснилось, забор за одну ночь разобрал местный 21-летний житель. Он перенес ограду во двор, разломал на куски и сложил в мешки. Позже он партиями отвез все в пункт приема металлолома.

- Все просто, между решеткой и столбиком вставляется ломик, нажимается и готово, - рассказал нехитрую технологию разборки забора сельчанин.

Теперь его ждет уголовное дело по статье «Кража», уточнили в пресс-службе полиции. Расследование еще не окончено.

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Кража ограждения мемориала в Омской области
Кража ограждения мемориала в Омской области