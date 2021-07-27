Омский пловец Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве

Омич вплотную подошел к олимпийскому пьедесталу, но соперники оказались немного быстрее. Фото:instagram.com/m_a_l_y_u_t_i_n

Прошли сегодня олимпийские соревнования по плаванию. В них принимал участие и омич Мартин Малютин. Он прошел в финал 15, но достойно показал себя в итоговом заплыве. Спортсмен занял пятое место, совсем немного не добравшись до пьедестала. Быстрее омича оказались два англичанина Том Дин и Данкан Скотт, а также бразилец Фернандо Шеффер и Давид Попович из Румынии.

Мартин в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем показал результат 1 минуту 45 секунд и 1 сотая. Результат Тома Дина, золотого призера, был 1 минута 44 секунды и 22 сотых, бразилец справился за 1 минуту 44 секунды и 66 сотых. До бронзы Мартину не хватило мене секунды.