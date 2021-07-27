Во время аномальной жары в Омске утонули 7 человек

Жара кажется идеальным временем для отдыха на природе у воды. Особенно хочется искупаться, когда печёт солнце, а температура поднимается выше 30 градусов. Именно такая погода стояла все выходные в Омске и области. Не удивительно, что многие отправились к воде. Как сообщили в пресс-служба следственного комитета по Омской области, за минувшие выходные в воде погибли 7 человек. Тронули, по данным ведомства, отдыхающие в реках Тара, Иртыш и озёрах по Омской области. Всё утонувшие оказались мужчинами.

По факту их гибели проводятся проверки, чтобы установить все причины произошедшего. А омичам ещё раз напоминают, что купаться в незнакомых местах опасно и следует соблюдать осторожность. Тем более, что синоптики обещают скорое возвращение жары в регион.