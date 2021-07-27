Омск снова оказался в лидерах по убыли населения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миграционная проблема продолжает оставаться острой для Омска. Признал ее пару лет назад и губернатор Александр Бурков. Очередные цифры Росстата лишь подтверждают факт: Омск продолжает терять жителей, которые переезжают в другие более успешные регионы.

По данным ведомства, Омск снова оказался в лидерах среди городов с наибольшей убылью населения. Незавидную долю делят с нашим миллионником Челябинск, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь и другие крупные города. Только за 2020 год, если верить цифрам Росстата, численность Омска сократилась на 22 тысячи человек.

Правда, омичи подозревают, что эти показатели гораздо выше. Дело в том, что официальная статистика в качестве уехавших учитывает лишь тех жителей, которые регистрируются по месту своего нового пребывания официально. Однако сибиряков, которые уехали, но продолжают оставаться прописанными в Омске, немало.