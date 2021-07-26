В Омске задержали второго насильника, напавшего на женщину на Левом берегу

Второго насильника сейчас допрашивают. Фото: Архив "КП"

Только что стало известно о задержании второго участника группового изнасилования на Левом берегу. Напомним, ЧП случилось на улице Перелета 24 июля.

На 32-летнюю женщину, возвращавшуюся домой из кафе рано утром, напали двое неизвестных. Угрожая убийством, они ее изнасиловали.

Проснувшаяся из-за шума на улице соседка, которая оказалась сотрудницей правоохранительных органов, вызвала полицию.

Благодаря этому на месте преступления удалось задержать 32-летнего жителя Саргатского района Константина Мустафинова. Как выяснилось, в 2015 году его уже судили за изнасилование. Он вышел на свободу только в июне 2020-го и принялся за прежнее. Сейчас насильника отправили в СИЗО на два месяца.

Второй соучастник группового изнасилования успел сбежать. Однако спустя два дня его тоже поймали.

– Благодаря совместным усилиям следователей и сотрудников уголовного розыска задержан второй подозреваемый в изнасиловании – ранее судимый за кражи и грабежи 39-летний житель Омска, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Сейчас его допрашивает следователь, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.