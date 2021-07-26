Омичи все выходные дышали сероводородом и формальдегидом

В Омске несколько дней подряд фиксировали выбросы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередные выбросы в Омске пожаловались недовольные горожане. В соцсетях заметили, что все выходные в районе Нефтяников пахло фенолом, но были и жалобы из других округов. Омичи замечали запах газа и жженой резины.

В минприроды отметили, что в минувшее воскресенье фиксировали повышенное содержание сероводорода 1,32 ПДК. Также по жалобам омичей передвижная лаборатория выехала на замеры в район Нефтяников на улицы Комбинатская и проспект Губкина. В пробах загрязнений не нашли.

На вопрос, чем же дышали омичи в субботу, ответили в Обь-Иртышском УГМС. Метеорологи зафиксировали повышенное содержание формальдегида 1,02ПДК в районе Ленинского административного округа.