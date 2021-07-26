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Общество26 июля 2021 14:58

Омичи все выходные дышали сероводородом и формальдегидом

Жалобы на неприятный запах появились в соцсетях
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске несколько дней подряд фиксировали выбросы.

В Омске несколько дней подряд фиксировали выбросы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередные выбросы в Омске пожаловались недовольные горожане. В соцсетях заметили, что все выходные в районе Нефтяников пахло фенолом, но были и жалобы из других округов. Омичи замечали запах газа и жженой резины.

В минприроды отметили, что в минувшее воскресенье фиксировали повышенное содержание сероводорода 1,32 ПДК. Также по жалобам омичей передвижная лаборатория выехала на замеры в район Нефтяников на улицы Комбинатская и проспект Губкина. В пробах загрязнений не нашли.

На вопрос, чем же дышали омичи в субботу, ответили в Обь-Иртышском УГМС. Метеорологи зафиксировали повышенное содержание формальдегида 1,02ПДК в районе Ленинского административного округа.