«Патроны привозит нам Виталина, если где-то сэкономит»: Омские стрелки пожаловались на бедственное положение

Пресс-конференция прошла в «Доме журналиста». Фото: vk.com/sib_pressclub

Спустя день после триумфа 24-летней представительницы Омской области Виталины Бацарашкиной на Играх в Токио, в «Доме журналиста» провели пресс-конференцию с тренерами спортсменки Натальей и Валентином Кудриными, а также представителями минспорта региона.

Выяснилось, что победа Виталины состоялась во многом вопреки обстоятельствам. У большинства омских стрелков сложное положение и даже нет нормального тира, где можно было бы проводить полноценные тренировки.

Тренер Виталины Бацарашкиной Валентин Кудрин. Фото: vk.com/sib_pressclub

– Мечтаем о спонсоре, который бы о нас позаботился. Хуже, чем у нас, нет нигде, – считает Валентин Кудрин. – Нам стрелять нечем, нет патронов. Патроны привозит нам Виталина, если где-то сэкономит. Они стали очень дорогими. А в свое время у меня на складе лежало 8,5 млн патронов.

Присутствовавший на встрече областной замминистра спорта Иван Колесник обнадежил: после победы Виталины на Олимпиаде, возможно, удастся добиться финансирования на строительство нового тира для омских стрелков.

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