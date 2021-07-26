В Омске неоднократно сидевший насильник снова напал на девушку

Насильника предлагают отправить в СИЗО на время следствия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП случилось на Левом берегу. Утром 25 июля возле дома на улице Перелета, 4 на девушку напали двое мужчин. Они изнасиловали ее, угрожая убийством.

Одного из преступников уже поймали. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 31-летний житель Саргатского района. После очередного длительного заключения в колонии его выпустили только прошлым летом.

С учетом того, что задержанный может оказывать давление на соучастника, потерпевшую и возможных свидетелей преступления, прокуратура Кировского округа поддержала в суде ходатайство следователя СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения насильника под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Личность второго насильника сейчас устанавливают.