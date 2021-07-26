Общая сумма поддержки превысила 1,8 млрд. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Региональной энергетической комиссии рассказали об изменении тарифов с 1 июля этого года. Плановое повышение, по словам заместителя председателя РЭК Омской области Андрея Меньшикова, произошло по следующим категориям коммунальных ресурсов: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, природный и сжиженный газ, электроэнергия и ТКО. На повышение стоимости услуг, как правило, влияет рост оптовых цен на уголь, мазут, электроэнергию, которые в составе тарифов занимают наибольшую долю. Розничные цены на природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Омск» населению остались на уровне 1 полугодия 2021 года. Об этом сообщил Андрей Меньшиков.

- Население является защищенной категорией потребителей услуг ресурсоснабжающих организаций. Поэтому для минимизации затрат населения на жилищно-коммунальные услуги установлены льготные тарифы. Корректнее смотреть на расчет платы граждан, - отметил Андрей Меньшиков.

Для населения стоимость питьевой воды АО «ОмскВодоканал» выросла на 5,3 %. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

При этом в региональном правительстве подчеркивают, что власти сохраняют все меры поддержки и субсидии для льготников при оплате услуг ЖКХ. В Омской области около 40 категорий льготников, среди которых участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи и другие. Как рассказали в Министерства труда и социального развития Омской области, по состоянию на 1 июля меры поддержки по оплате услуг ЖКХ оказываются 277,22 тысячи жителям региона на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей.

Отдельно поддерживают власти и социально незащищенные категории омичей - тех, у кого низкий уровень доходов. Размер субсидий рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые зависят от размера оплаты за ЖКХ. На 1 июля субсидии предоставлены 12 163 семьям на общую сумму 123,33 млн рублей за счет средств областного бюджета.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что и насколько подорожало в ЖКХ?

- Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, для населения стоимость питьевой воды АО «ОмскВодоканал» с 1 июля 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 5,3 %. Плата увеличилась на 95 коп., составила 18,88 руб./куб. м.

- С 1 июля вырос тариф на обращение с ТКО, плата для населения с учетом льготного тарифа выросла на 15 руб. Для жителей города Омска плата составляет порядка 102, 62 руб./чел.; в районах области плата минимальная плата составляет 93,71 руб./чел. (например, в Нижнем Тагиле – 158,44 руб./чел МКД и 194, 14 руб./чел. для частного сектора, в Екатеринбурге - 127,2 руб./чел. МКД и 155,9 руб./чел. для частного сектора, в Кемеровской области от 97,84 руб./чел., в Мурманской области – от 138,44 руб./чел. В соседней Тюменской области плата составляет 146,26 руб./чел. для МКД и 125,42 руб./чел. для частного сектора).