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Общество26 июля 2021 10:54

Появилось видео с места страшной аварии под Омском, где погибли 5 человек

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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У пассажиров легковушки не осталось и шанса выжить после ДТП.

У пассажиров легковушки не осталось и шанса выжить после ДТП.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На минувших выходных под Омском в Крутинском районе произошло ДТП, в результате которого на месте погибло 4 человека и еще один водитель скончался в больнице. По предварительной информации, водитель семерки не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с микроавтобусом УАЗ.

После столкновения легковушка сильно пострадала. Спасателям пришлось прилдожить немало усилий, чтобы достать погибших водителя и двух его пассажиров. Сильно пострадала и передняя часть УАЗа.

В пресс-службе полиции уточнили, что на момент аварии водитель ВАЗ-2107 был лишен водительских прав. Первый раз его лишили прав в 2017 году за вождение в пьяном виде. Омич не выдержал положенные 19 месяцев и в 2018 году сел за руль снова, но снова попался полиции. На этот раз его приговорили к обязательным работам и лишили прав на два года. Мужчина снова сел за руль и устроил аварию.

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Под Омском столкнулись УАЗ и легковушка
Под Омском столкнулись УАЗ и легковушка
25 июля 2021 года 36-летний водитель ВАЗ-2107, следуя по автодороге Крутинка-Китерьма, в районе 4 километра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ, за рулём которого находился мужчина 1960 г.р.