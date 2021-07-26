Появилось видео с места страшной аварии под Омском, где погибли 5 человек

У пассажиров легковушки не осталось и шанса выжить после ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На минувших выходных под Омском в Крутинском районе произошло ДТП, в результате которого на месте погибло 4 человека и еще один водитель скончался в больнице. По предварительной информации, водитель семерки не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с микроавтобусом УАЗ.

После столкновения легковушка сильно пострадала. Спасателям пришлось прилдожить немало усилий, чтобы достать погибших водителя и двух его пассажиров. Сильно пострадала и передняя часть УАЗа.

В пресс-службе полиции уточнили, что на момент аварии водитель ВАЗ-2107 был лишен водительских прав. Первый раз его лишили прав в 2017 году за вождение в пьяном виде. Омич не выдержал положенные 19 месяцев и в 2018 году сел за руль снова, но снова попался полиции. На этот раз его приговорили к обязательным работам и лишили прав на два года. Мужчина снова сел за руль и устроил аварию.