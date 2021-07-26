На заседании омского оперштаба обсудят, будут ли праздновать День города

Судьбу ковидных ограничений обсудят в Омске уже завтра. Фото: Павел КЛОКОВ

Пока трудно говорить о налаживании эпидемиологической обстановки в Омске. Количество зараженных коронавирусом каждый день растет и пока ставит новые и новые рекорды. Активно продолжается вакцинация, но о спаде заболеваемости говорить пока не приходится. На фоне всего этого все еще продолжается подготовка к празднованию Дня города, который должен пройти 7 августа.

Видимо, его судьбу и обсудят на грядущем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Оно состоится в среду, 28 июня. Уже отменили многие массовые мероприятия: марафон, который должен был состояться в День города, перенесли в онлайн формат и выставку «Агро-Омск». Скорее всего, Роспотребнадзор будет настаивать и на запрете проведения других массовых мероприятий, которые пока еще официально не отменены. Среди них Флора, концерт Владимира Преснякова и салют.