Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 10:16

На заседании омского оперштаба обсудят, будут ли праздновать День города

Заседание состоится в эту среду
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Судьбу ковидных ограничений обсудят в Омске уже завтра.

Судьбу ковидных ограничений обсудят в Омске уже завтра.

Фото: Павел КЛОКОВ

Пока трудно говорить о налаживании эпидемиологической обстановки в Омске. Количество зараженных коронавирусом каждый день растет и пока ставит новые и новые рекорды. Активно продолжается вакцинация, но о спаде заболеваемости говорить пока не приходится. На фоне всего этого все еще продолжается подготовка к празднованию Дня города, который должен пройти 7 августа.

Видимо, его судьбу и обсудят на грядущем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Оно состоится в среду, 28 июня. Уже отменили многие массовые мероприятия: марафон, который должен был состояться в День города, перенесли в онлайн формат и выставку «Агро-Омск». Скорее всего, Роспотребнадзор будет настаивать и на запрете проведения других массовых мероприятий, которые пока еще официально не отменены. Среди них Флора, концерт Владимира Преснякова и салют.