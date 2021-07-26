В центре Омска собрался «паровозик» из четырех машин

Судя по фото, две машины пострадали заметно больше других. Фото: ВКонтакте

Омичи сегодня утром заметили на одной из центральных дорог города довольно нелепую аварию. В «паровозик» собрались четыре автомобиля на улице Красный Путь, недалеко от остановки «городок Водников». Все произошло, видимо, из-за несоблюдения безопасной дистанции. Так во всяком случае предполагают комментаторы видео.

Водитель внедорожника, видимо, собирался поворачивать налево, в сторону нового жилого комплекса, а все остальные водители не успели затормозить и выстроились следом. к счастью, особых проблем для движения других автомобилей эта авария не вызвала, вот только повернуть до Водников налево теперь некоторое время будет затруднительно. Больше всего пострадала предпоследняя малолитражка и последний автомобиль.