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Общество26 июля 2021 10:01

В центре Омска собрался «паровозик» из четырех машин

Сильных пробок это не вызвало
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Судя по фото, две машины пострадали заметно больше других.

Судя по фото, две машины пострадали заметно больше других.

Фото: ВКонтакте

Омичи сегодня утром заметили на одной из центральных дорог города довольно нелепую аварию. В «паровозик» собрались четыре автомобиля на улице Красный Путь, недалеко от остановки «городок Водников». Все произошло, видимо, из-за несоблюдения безопасной дистанции. Так во всяком случае предполагают комментаторы видео.

Водитель внедорожника, видимо, собирался поворачивать налево, в сторону нового жилого комплекса, а все остальные водители не успели затормозить и выстроились следом. к счастью, особых проблем для движения других автомобилей эта авария не вызвала, вот только повернуть до Водников налево теперь некоторое время будет затруднительно. Больше всего пострадала предпоследняя малолитражка и последний автомобиль.

В центре Омска собрался паровозик