В Омске будут судить наркотороговца, хранившего запасы героина в бутылках

Омича взяли под стражу сразу после задержания с крупной партией героина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омским судьям предстоит разобраться в деле 36-летнего омича, которого поймали с крупной партией наркотиков. Полицейские поймали омича 11 мая 2021 года в Амуре, на улице 21-я Амурская недалеко от частного сектора. Тогда мужчина нес с собой 5,4 килограмма опасных наркотиков. Как установили следователи, все это он собирался продать в Омске и области. Кроме этого полицейские нашли во дворе частного дома, недалеко от которого и поймали наркоторговца, пакет с четырьмя бутылками. Оказалось, они были под завязку наполнены героином. Их там оставил задержанный.

Суд решил заключить омича под стражу на время следствия. Сейчас его дело передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Наркоторговцу теперь грозит до 20 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе прокуратуры.