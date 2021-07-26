В центре Омска появится граффити с изображением Достоевского

Граффити с писателем появится недалеко от музея его имени. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

Продолжается фестиваль «Омский стрит-арт». Он проходит уже несколько лет подряд и каждый год в городе появляется несколько оригинальных рисунков на стенах домов. В этом году уже закончили расписывать подземный переход у остановки «Яблонька». Там в тему к названию остановки появился натюрморт с одноименными фруктами. Вторым граффити станет изображение Достоевского на стене арт-галлереи «Квадрат», расположенной недалеко от музе имени писателя.

Художники уже сделали набросок. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

На рисунке будет изображен сам Достоевский на фоне старинного Омска. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры, художники уже сделали эскиз на стене, а завтра приступят к основному этапу росписи.