На Левобережье пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 15.00 до 17.00 27.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода I луча КРК, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Перелёта.

- 10.00 до 20-00 29.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода II луча КРК, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 2-я Солнечная, 3-я Любинская, Рокоссовского.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.