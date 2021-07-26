В Омске пожарные спасли девушку из горящей пятиэтажки

Девушку пришлось спасать с пятого этажа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня утром, 26 июня в 9:44, в МЧС позвонили местные жители и сообщили о пожаре. Загорелась квартира в одном из домов на улице 2-я Солнечная. 25 жильцов успели эвакуироваться, но на балконе осталась девушка. Она не успела покинуть квартиру, а подъезд уже заполнился едким дымом.

Чтобы снять омичку с балкона, понадобилось привлекать коленчатый автоподъемник, а для проверки здания вызывать звено газодымозащитников. В тушении пожара принимали участие 15 спасателей и 3 единицы техники. Полностью потушить пожар удалось к 10:23. Причины пожара сейчас устанавливают, сообщили в пресс-службе МЧС России.