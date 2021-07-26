В Омских пришкольных лагерях детей кормили просрочкой

После вмешательства прокуратуры, нарушения были устранены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период летних каникул во многих школах организовывают летние лагеря. Именно проверку их работы организовала прокуратура. После проверки выяснилось, что в некоторых из них помещения, где находились дети, не соответствовали санитарно-техническим нормам. Нашли и нарушения в организации питания. На складах проверяющие обнаружили просроченную продукцию, а также нарушения требований санобработки кухонных помещений и инвентаря.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, руководителям БОУ г. Омска «СОШ № 10», «Лицей № 54», где нашли нарушения, внесены представления. Сейчас нарушения уже устранили. Прокуратура также завела административные дела на лиц, допустивших нарушения. Проверки пообещали продолжить.