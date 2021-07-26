Пятьсот омичей получили в подарок от «Росводоканал Омск» по 10 кубометров воды

Потребители, оплатившие долги за холодную воду и водоотведение с 1 апреля 2021 года до 23 июля 2021 года, а также абоненты, регулярно оплачивающие квитанции предприятия - стали участниками розыгрыша призовых кубометров воды.

По состоянию на 1 июля 2021 года почти 400 тысяч клиентов имеют долги за услуги водоснабжения и водоотведения. Акция призвана снизить дебиторскую задолженность населения перед омским водоканалом, которая превышает полмиллиарда рублей, а также поощрить добросовестных потребителей компании.

В первом этапе акции участвовали 188122 лицевых счета, из которых генератором случайных чисел в июле были выбраны 500 победителей. Десять призовых кубометров воды в денежном эквиваленте зачислены на их лицевые счета. Бонусные кубометры потребители увидят в июльских квитанциях.

- Акцию «Кубометры в подарок» мы проводим ежегодно на протяжении шести лет. Даже в сложных условиях самоизоляции в 2020 году, горожане старались вовремя оплачивать услуги, а нам приятно поощрить добросовестных плательщиков и потребителей, которые нашли возможность погасить свои долги. В этом году за период акции - с 1 апреля по 15 июля – погашена задолженность по 25074 лицевым счетам на сумму более 35 млн рублей, - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Напомним, акция «Кубометры в подарок» проводится с 2016 года. За пять лет её победителями стали 4500 лицевых счетов, на которые были начислены призовые кубометры холодной воды от поставщика услуг. Второй этап акции стартует 1 октября 2021 года.