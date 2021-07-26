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Общество26 июля 2021 7:57

Два брата избили омича после посиделок в кафе

Мужчина попал в больницу, а братья в полицию
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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После драки в больницу попал 36-летний мужчина.

После драки в больницу попал 36-летний мужчина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области разбираются в обстоятельствах серьезной драки, случившейся накануне в кафе Называевска. 36-летний местный житель отдыхал в кафе, где встретился с двумя братьями 26 и 19 лет. Между ними возник конфликт, в причинах которого еще предстоит разобраться, но результат для старшего из мужчин оказался неблагоприятным. Он попал в больницу с черепно-мозговой с травмой, сотрясением и подбитыми глазами, уточнили в пресс-службе полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой полицейские окончательно квалифицируют действия всех участников конфликта и вынесут процессуальное решение.