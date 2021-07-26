Два брата избили омича после посиделок в кафе

После драки в больницу попал 36-летний мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области разбираются в обстоятельствах серьезной драки, случившейся накануне в кафе Называевска. 36-летний местный житель отдыхал в кафе, где встретился с двумя братьями 26 и 19 лет. Между ними возник конфликт, в причинах которого еще предстоит разобраться, но результат для старшего из мужчин оказался неблагоприятным. Он попал в больницу с черепно-мозговой с травмой, сотрясением и подбитыми глазами, уточнили в пресс-службе полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой полицейские окончательно квалифицируют действия всех участников конфликта и вынесут процессуальное решение.