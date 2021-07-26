В центре Омска после аварии перевернулась легковушка

На перекрестке в центре города перевернулся автомобиль. Фото: скриншот с видео

Сегодня ранним утром в Омске произошло серьезное ДТП. Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова, на въезде на Ленинградский мост. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель «Датсун» выехал на оживленный перекресток на красный свет. Он двигался с улицы Ленина.

В него врезался водитель «Лады», ехавший со стороны Левого берега. От сильного удара иномарка перевернулась на крышу и отлетела к другому краю дороги. Никто из водителей в столкновении не пострадал, а вот 9-летняя школьница, которую вез водитель «Датсуна», с ушибами попала в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются следователи.