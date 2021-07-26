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Общество26 июля 2021 7:26

В центре Омска после аварии перевернулась легковушка

В больницу попала школьница
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На перекрестке в центре города перевернулся автомобиль. Фото: скриншот с видео

На перекрестке в центре города перевернулся автомобиль. Фото: скриншот с видео

Сегодня ранним утром в Омске произошло серьезное ДТП. Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова, на въезде на Ленинградский мост. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель «Датсун» выехал на оживленный перекресток на красный свет. Он двигался с улицы Ленина.

В него врезался водитель «Лады», ехавший со стороны Левого берега. От сильного удара иномарка перевернулась на крышу и отлетела к другому краю дороги. Никто из водителей в столкновении не пострадал, а вот 9-летняя школьница, которую вез водитель «Датсуна», с ушибами попала в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются следователи.

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В центре Омска перевернулась легковушка
В центре Омска перевернулась легковушка