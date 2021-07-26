Вице-премьер Хунсулин: Метро в Омске надо достраивать

Вице-премьер рассказал, что уже обсуждал строительство метро с губернатором Омской области.

О ходе строительства метро в Омске знает, пожалуй, уже вся страна. Одинокая станция в центре города уже успела стать городской достопримечательностью. Строительство то замораживали, то возобновляли, то хотели переделать метро в сеть скоростных трамваев, но к едином мнению так и не пришли. Поэтому сейчас недостроенные тоннели законсервировали до лучших времен. Но омичи не оставляют надежд на то, что метро в городе все же появится.

Во время прямого эфира с вице-премьером Маратом Хунсулиным, который он провел в своем Instagram, омичи спросили о судьбе метро.

- Будем достраивать. С губернатором встречались недавно и очень подробно обсуждали. Считаю, что метро в Омске надо достроить, - подытожил Хунсулин.

Также он отметил, что проект все же нуждается в доработке, потому что слишком трудозатратый и дорогой. В целом же судьба метро в Омске так и остается неясной.