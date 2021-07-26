Пассажирская Газель сбила омича на пешеходном переходе

Спасти жизнь нерадивого пешехода не удалось. В произошедшем разбирается полиция. Фото: пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омске произошла авария со смертельным исходом. Как сообщают в пресс-служба Госавтоинспекции, авария случилась 24 июля поздним вечером в Кировском округе. Предварительно известно, что 24-летний омич попал под колеса пассажирское Газели в 21:10 на пешеходном переходе недалеко от остановки улица Лукашевича. Машин было немного, поэтому молодой человек решил, что успеет перебежать. Он оказался на дороге во время запрещающего сигнала светофора.

46-летний водитель не смог избежать столкновения. Он выполнял рейс по маршруту 54, а в момент аварии в салоне было 10 человек. Никто из них не пострадал, а вот пешеход, к сожалению, от полученных травм скончался на месте. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой выясняют все обстоятельства и причины аварии.