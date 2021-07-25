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Общество25 июля 2021 18:37

Президент России поздравил омичку Виталину Бацарашкину с победой

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На сайте Кремля появилось поздравление, адресованное омской спортсменке - Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой на Олимпиаде в Токио:

«Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали «золото» Игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех – заслуженная награда за Ваш труд, талант и целеустремленность», - говорится в телеграмме, которую президент отправил спорсменке..

Напомним, что сегодня утром Виталина успешно выступила в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она не только завоевала первую золотую медаль среди наших спортсменов, но еще и установила рекорд в этом виде спорта.