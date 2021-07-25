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Происшествия25 июля 2021 16:35

Каким-то чудом никто не пострадал: В Омской области пьяный водитель протаранил две машины

Инцидент произошел в Больших Уках
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Пьяный гонщик разнес чужой палисадник и две машины. Фото: «Инцидент Омск»

Пьяный гонщик разнес чужой палисадник и две машины. Фото: «Инцидент Омск»

Довольно серьезное ДТП произошло в Больших Уках. Его устроил водитель, который решил покататься пьяный по райцентру.

Он предсказуемо не справился с управлением и протаранил две чужих машины, забор частного дома, и в итоге его авто повисло на ограждении.

Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

Местные жители рассказывают, что это уже не первое происшествие с его участием. Самое удивительное – сам участник отделался лишь испугом.

– По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Материальный ущерб будет установлен по окончании проверки. Также сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» официальный представитель УМВД России по Омской области Ольга Шмакова.

Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»