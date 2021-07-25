Умер второй водитель, попавший в страшное ДТП на трассе в Омской области

Удар был такой силы, что машины смяло, как картонные коробки. Фото: УМВД России по Омской области

Страшная авария произошла в воскресенье, 25 июля, в Крутинском районе Омской области. В районе третьего километра автодороги Крутинка–Китерьма лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус.

Все находившиеся в «семерке» – 36-летний водитель и пассажиры, мужчина и женщина, – погибли на месте. Восьмерых людей из «уазика» госпитализировали. Личности пассажиров сейчас устанавливаются.

Как только что подтвердили «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе регионального УМВД, второй водитель – 61-летний мужчина – также скончался в больнице.

Полиция сейчас проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. На место также выезжал прокурор Крутинского района. По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель ВАЗа выехал на встречную полосу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Страшная авария на трассе в Омской области: 4 погибших, 8 пострадавших

Чудовищная, судя по снимкам, автоавария случилась в воскресенье, 25 июля, в Крутинском районе Омской области.

В полдвенадцатого дня по местному времени произошло лобовое столкновение в районе 3-го километра дороги Крутинка-Китерьма. (Далее...)