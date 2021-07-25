«Думали, что Анастасия Галашина его внучка»: Дедушку омички Виталины Бацарашкиной поздравляли даже с победой другой спортсменки

Виталина Бацарашкина – на первом месте. Второе место у болгарки Антоанеты Костадиновой, третье – у китаянки Цзян Жансинь. Фото: REUTERS

Радостная новость пришла рано утром 25 июля из олимпийского Токио. Представительница Омской области Виталина Бацарашкина с триумфом начала свое выступление на Играх в Японии.

Ей не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Примечательно, что это первое золото российских стрелков за последние 17 лет. Виталина в драматичной борьбе обошла теперь уже бывшую мировую рекордсменку Антоанету Костадинову. Подробнее о выступлении можно почитать здесь.

А днем раньше, 24 июля, серебро в стрельбе завоевала другая представительница сборной России Анастасия Галашина. И тут не обошлось без курьезов.

Всем известно, что дедушка Виталины Бацарашкиной Григорий Витальевич сыграл в ее судьбе решающую роль. Именно он рассмотрел талант в маленькой девочке, которую брал с собой на охоту. Разумеется, его в первую очередь начали поздравлять с победой. Но не разобрались – с чьей именно.

– Дедушка счастлив, конечно, – рассказала в интервью «Комсомольской правде в Омске» мама Виталины Ирина Бацарашкина. – Самое забавное, что ему еще накануне начали звонить и поздравлять с победой Анастасии Галашиной. Почему-то решили, что это она его внучка.

– Вот видите, теперь все олимпийские призеры по стрельбе будут считаться его внуками!

– Точно.

Как выяснилось, семья Бацарашкиных далека от суеверий. У Виталины, например, нет талисмана, который она берет с собой на выступления. Поэтому преждевременные поздравления за день до соревнований не огорчили и ее дедушку. И, как выяснилось, даже стали счастливым знаком для спортсменки.

Впереди у нее еще два выступления на Олимпиаде в Токио.

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