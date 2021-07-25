Олимпийская чемпионка родом из Омска Виталина Бацарашкина: Всегда с интересом жду, как исковеркают мою фамилию на этот раз

Виталина Бацарашкина завоевала первое за 17 лет золото среди российских стрелков. Фото: минспорта Омской области

24-летняя омичка Виталина Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Эта победа оказалась знаковой по многим причинам.

Прежде всего это первое золото, завоеванное сборной командой России на Олимпиаде в Токио.

Золото, доставшееся Виталине в драматичной борьбе. До последнего момента вела соперница Бацарашкиной болгарка Костадинова. Однако перед последним рывком омичка собралась и показала сибирский характер. Она сделала почти немыслимое, отыграв целое очко за два выстрела.

Кроме того, Виталина победила с олимпийским рекордом по набранным баллам: 240,3.

Ну и самое главное награда Бацарашкиной – первое золото российских стрелков за 17 лет.

Разумеется, после такого триумфа девушка была в отличном настроении и шутила с журналистами:

– Я всегда с интересом жду, как же исковеркают мою фамилию на этот раз, – цитирует олимпийскую чемпионку Telegram-канал «Пул № 3».

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