Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил Виталину Бацарашкину с первым олимпийским "золотом"

Сегодня она стала лучшей в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

Губернатор Александр Бурков направил олимпийской чемпионке поздравительную телеграмму.

«Уважаемая Виталина Игоревна! Поздравляю Вас с блестящим выступлением на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) и установлением рекорда. Вы - гордость региона, один из ярких представителей омской школы стрельбы! В очередной раз Вы подтвердили свой высокий статус и проявили свои лучшие качества. Неимоверная воля к победе, трудолюбие и целеустремлённость помогли Вам достойно противостоять соперникам и принести в копилку национальной сборной первое олимпийское «золото». В полной мере эту победу с Вами могут разделить ваши тренеры – Наталья Ивановна и Валентин Петрович Кудрины. Это очевидный триумф в их наставнической деятельности, учитывая то, что ваша награда стала первой в истории российского спорта в этом упражнении! Уверен, что Вы приложите все силы для того, чтобы выступить достойно и завоевать награды и в других упражнениях. Омичи горячо поддерживают вас! Желаю Вам удачи в покорении очередных высот и всего самого доброго!», - говорится в телеграмме.

Результат олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта по стрельбе Виталины Бацарашкиной – 240,3 очка – лучший в истории Игр. Серебряную награду завоевала Антоанета Костадинова из Болгарии (239,4). «Бронза» у китаянки Цзян Жансинь (218,0).

Это первое «золото» для всей команды на Играх в Токио. Всего на данный момент у сборной ОКР 3 награды.

Виталине предстоят еще 2 упражнения. 27 июля она поборется в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в составе смешанной пары. Начало – в 6:00 по омскому времени. 30 июля в это же время начнутся личные состязания в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.