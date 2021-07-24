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Общество24 июля 2021 14:13

Уже 368 человек за сутки: В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Несколько недель подряд бьются абсолютные антирекорды ежедневного прироста новых случаев заражения
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омской области продолжает неуклонно расти заболеваемость коронавирусом.

В Омской области продолжает неуклонно расти заболеваемость коронавирусом.

Фото: Архив "КП"

В областном минздраве рассказали о ситуации с распространением коронавируса на субботу, 24 июля.

Третья волна ковида оказалась самой тяжелой за все время с начала пандемии. В регионе ежедневно бьются абсолютные антирекорды по числу новых зараженных. И так – уже несколько недель подряд.

За минувшие сутки тесты на коронавирус оказались положительными еще у 368 жителей региона (58 610 всего). Из них 305 переносят болезнь относительно легко и лечатся амбулаторно.

131 пациент выписан по выздоровлению (43 897 – за все время).

Стабильно высокой в Омской области остается и смертность от коронавируса. За сутки болезнь унесла жизни еще семи жителей региона (1 637 в общей сложности).

Также сообщается, что в прививочной кампании приняли участие уже 416 703 человек, из них вторым компонентом вакцины привиты 289 436.