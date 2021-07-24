Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды

Синоптики обещают грозу с градом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На смену изнуряюшей жаре в Омской области уже в ближайшие дни наступит похолодание, обнадеживают стноптики ноптики Обь-Иртышского УГМС. Однако резкая смена температуры будет сопровождаться ухудшением погоды уже днем 25 июля.

Жителей региона предупреждают о сильном ветре порывами 15-20 м/с. Также прогнозируют кратковременные, но сильные дожди, грозу. Возможен град. 26 июля обещают похолодание.

Из-за значительного ухудшения погоды областное ГУ МЧС призывает местных жителей быть осторожными, соблюдать элементарные правила безопасности и в случае ЧП звонить по телефону 101.