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Общество24 июля 2021 11:45

Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды

Ожидается сильный ветер и гроза с градом
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Синоптики обещают грозу с градом.

Синоптики обещают грозу с градом.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На смену изнуряюшей жаре в Омской области уже в ближайшие дни наступит похолодание, обнадеживают стноптики ноптики Обь-Иртышского УГМС. Однако резкая смена температуры будет сопровождаться ухудшением погоды уже днем 25 июля.

Жителей региона предупреждают о сильном ветре порывами 15-20 м/с. Также прогнозируют кратковременные, но сильные дожди, грозу. Возможен град. 26 июля обещают похолодание.

Из-за значительного ухудшения погоды областное ГУ МЧС призывает местных жителей быть осторожными, соблюдать элементарные правила безопасности и в случае ЧП звонить по телефону 101.