Жители сел в Тевризском районе, оказавшиеся отрезанными от мира после отмены автобусов, собирают подписи под обращением к властям

Жители отрезанных от мира сел написали обращение к властям.

Жители Журавлевского и Бородинского сельских поселений в Тевризском районе Омской области собирают подписи под обращением к властям. Люди добиваются строительства проезжей части от понтонной переправы до трассы. Сейчас эти 12 км грунтовой дороги превращаются в непролазные топи после каждого сильного дождя. Из-за этого села, расположенные на правом берегу Иртыша, оказываются отрезанными от мира. Люди даже не могут добраться в райцентр на прием к врачу.

К примеру, 70-летний ветеран труда из деревни Кайгарлы Анатолий Андриянов рассказал «Комсомольской правде в Омске», что однажды, возвращаясь после операции на ноге в Омске, он весь день пролежал на автовокзале Тевриза, дожидаясь автобуса до дома. В итоге его довез знакомый на «уазике».

Жительница поселка Бородинки Степанида Рандовцева жалуется, что из-за отмены автобусов она не могла добраться в тевризскую ЦРБ, чтобы встать на учет по беременности.

Обращение жителей правобережья Тевризского района. Фото: Анна Архангельская

Прокуратура начала проверку инцидента. В администрации Тевризского района отчитались, что прекращенное с 12 июля движение пассажирского транспорта почти полностью восстановлено. Однако местные жители уверены: до первого дождя, как было уже не раз. Они написали обращение к властям в надежде, что их услышат.

– Мы, жители правобережья Тевризского района Омской области, ежегодно сталкиваемся с ограничениями, отменами и срывами пассажирских автобусных регулярных рейсов МУП «Резерв». Это ограничивает нас в передвижении и лишает возможности получать в районном центре Тевриз квалифицированную медицинскую помощь, посетить родственников и близких, приобрести лекарственные препараты и необходимые продукты. Наши жалобы в компетентные ведомства ситуацию не изменили. Куда нам еще обратиться, чтобы действующая власть нас услышала и обратила внимание на наше бедственное положение, сложившееся в результате нарушения закона об организации регулярных пассажирских перевозок? – задаются вопросом авторы послания.

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