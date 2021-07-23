Омичи срубили 203 дерева на 5 миллионов рублей

Суд обязал черных лесорубов выплатить причиненный ущерб. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тарский суд в Омской области завершил рассмотрение дела банды черных лесорубов. 6 омичей собрались и решили, что рубка леса вполне прибыльное занятие, особенно если делать это в обход закона. Черные лесорубы успели срубить 203 дерева: 177 сосен, 21 березу и 5 осин. Для обработки дерева они использовали арендованную технику. Ее хозяева даже не подозревали, для чего именно омичам понадобилось оборудование. Лесхоз оценил ущерб для леса в 5,3 миллиона рублей.

Как уточнили в пресс-службе полиции, суд признал виновными всех участников банды, но назначил им разные наказания. Трое отделались условными сроками. Один из них, 36-летний ранее судимый организатор получил 5 лет колонии строгого режима, 26-летний член банды получил 4 года колонии, а 32-*летний подельник отправится в колонию общего режима на год и семь месяцев. Всем им помимо отбывания наказания придется возместить нанесенный ущерб.