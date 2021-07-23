Омич на легковушке врезался в пассажирский автобус

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Сегодня утром в Октябрьском округе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Столкновение произошло в 10:20 на Космическом проспекте. 65-летний омич за рулем «ВАЗ-2107» врезался в пассажирский автобус Фирмы «ПАЗ». В это время автобус выполнял рейс по маршруту №58 от Чкаловского поселка до ПО «Иртыш». В момент столкновения в салоне находилось 10 пассажиров. Никто из них не пострадал. Без серьезных травм обошелся и водитель легковушки, а вот его пассажирка в больницу все же обратилась, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка. После нее установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям участников аварии.