Гроза и +36 градусов: Какая погода ждет омичей в выходные

Выходные в Омске обещают экстремально жаркими.

На этой неделе погода в Омске радовала омичей по-настоящему летним теплом и, можно даже сказать, жарой. Но самая высокая температура еще впереди. По прогнозам синоптиков на грядущих выходных воздух прогреется до экстремально высоких температур. В субботу, 24 июля, обещают жару до +36 градусов, ночью температура опустится до +21. Вместе с этим синоптики обещают местами грозу и дождь.

Такая же погода сохранится и в воскресенье. Днем могут пройти дожди, а температура поднимется до +34 градусов. Немного похолодает в начале следующей недели, во вторник обещают до +20 градусов. Но новой волны похолоданий, как это было раньше, ждать не придется. Синоптики прогнозируют, что температура будет в среднем держаться около +25 градусов.