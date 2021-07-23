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Общество23 июля 2021 11:15

В Омске от коронавируса умерли 8 человек за сутки

Прирост зараженных продолжает оставаться высоким
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ковид продолжает активно распространяться по Омской области.

Ковид продолжает активно распространяться по Омской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области коронавирус продолжает активно распространяться. За минувшие сутки заразилось 366 человек. Медленно этот показатель продолжает расти уже вторую неделю. За все время наблюдений в регионе заразились уже 58 242 человека.

Выздоровели за сутки 105 омичей. С начал пандемии удачно перенести ковид удалось 43 766 пациентам, сообщают в минздраве Омской области.

К сожалению, умерли за сутки 8 человек. Этот показатель тоже подрос за последнее время. Всего в Омской области насчитали уже 1 630 умерших от ковида.

В прививочной компании поучаствовали 409 963 человека. Полностью привиты от ковида 284 286 человек, остальные 125 677 ожидают второй компонент прививки.