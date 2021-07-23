Мэрия требует от подрядчика восстановить сломанные деревья в Советском парке

со многих деревьев содрали кору, а у некоторых оказались повреждены корни. Фото: ВКонтакте

В Омске активно проходит реконструкция парков и скверов. Одним из объектов, на которых в этом году проводят работы, стал Советский парк. Местные жители в начале недели заметили, что после укладки тротуаров многие деревья пострадали. Об этом омичи и сообщили в соцсетях.

В администрации обеспокоенных местных жителей заверили, что деревья сейчас находятся под присмотром специалистов УДХБ, а повредили их рабочие подрядчика. Сейчас мэрия пытается добиться от него возмещения ущерба.

- Деревья попали в зону проведения производственных работ и, к сожалению, некоторые были повреждены крупногабаритной техникой. С момента выявления данной ситуации - она находится на особом контроле, - рассказали в пресс-службе мэрии. - С подрядчиком проводится претензионная работа, взамен поврежденных деревьев подрядчик должен обеспечить проведение компенсационного озеленения и высадить 35 молодых саженцев деревьев с закрытой корневой системой и размером не менее 1,5 метров, а также обработать поврежденные стволы садовым варом и восстановить плодородный слой почвы.